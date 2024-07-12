Aslan saldırıyor

Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala transfer çalışmalarında gaza bastı. Sağ bek transferi için Fransa Ligue 1'de Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşmaya yakın olan Aslan için İtalyan basınından da flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasından DAZN'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot transferinde ısrarcı olduğu ve Fransız yıldız için girişimlerine devam ettiği belirtildi. Fransa ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na da katılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Juventus'ta çıktığı 35 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.

MENAJERİ DOĞRULADI

Sarı-kırmızılıların ayrıza Victor Nelsson veya Davinson Sanchez ile yolların ayrılması durumunda Nordsjaelland'da forma giyen Burkina Fasolu Nagalo'nun transferi için çalışmalara başlanabileceği iddia edilmişti. Burkina Fasolu oyuncunun menajeri Galatasaray ile birlikte Türkiye'nin büyük kulüplerinin Nagalo ile ilgilendiğini doğruladı.

CİM-BOM'A TETE CEZASI

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken, FIFA'dan gelen ceza sonrası buz kesti. FIFA'dan Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaptığı Tete transferi için flaş bir karar geldi. FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon Euro ceza ödemesine karar verdi. Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bunun üzerine Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.