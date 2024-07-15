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Galatasaray’a Bissaka şoku

Manchester United forması giyen sağ bekin transferi iyice zora girdi

HABER MERKEZİ
Galatasaray’a Bissaka şoku

SÜPER Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'a sağ bek transferinde İngiltere'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin uzun süredir transferi için seferber olduğu Aaron Wan-Bissaka'nın transferi iyice zora girdi. İngiliz devi Manchester United'ta forma giyen 26 yaşındaki İngiliz sağ bekin ülkeden ayrılmak istemediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim Londra'da yaşamak isteyen Bissaka'yı bir türlü ikna edemedi. Başarılı savunma oyuncusunun bu West Ham'ın teklifini değerlendirmeye çok yakın olduğu ve Aslan'a olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

KANADA SON ADAY BERGWIJN

Galatasaray'ın Ajax'ta forma giyen Steven Bergwijn için harekete geçtiği iddia edildi. Sol kanatta görev alan 26 yaşındaki oyuncu için yönetimin Hollanda ekibi ile anlaşma sağlamaya çalıştığı söyleniyor. Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampinası'nda yer alan Bergwijn geçen sezon 31 maçta 13 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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