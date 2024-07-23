Aslan’da rota Jelert

GALATASARAY, sağ bek transferinde uzun süre uğraş verdiği Guela Doue için mutlu sona ulaşamadı. Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Doue'nin gündemlerinden çıktığını açıkladı. Hatipoğlu, "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor" dedi. Aslan, bu olumsuzluğun ardından daha önce de girişimlerde bulunduğu Elias Jelert'e yeniden yöneldi. Sarı-kırmızılı kurmayların, Kopenhag forması giyen Danimarkalı Elias Jelert'in transferi için temaslarına hız verdiği kaydedildi.

YAPILAN GÖRÜŞMELER DOĞRULANDI

KOPENHAG 21 yaşındaki oyuncusu için geçtiğimiz hafta "Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır" açıklamasını yapmıştı. Genç oyuncunun da Galatasaray'a gitmekte çok istekli olması nedeniyle Danimarka kulübünün 12 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenildi.

BURUK, KEREM'İN KALMASINI İSTİYOR

GALATASARAY'DA geçtiğimiz sezon zaman zaman performansı nedeniyle eleştirilen ve taraftarların bir kısmıyla arası açılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Başarılı oyuncu için transferde en güçlü aday olan İspanyol ekibi Real Sociedad'ın önemli bir aşama kaydettiği öğrenilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise 25 yaşındaki yıldızın kalmasını istediği belirtildi. Buruk'un, milli futbolcuyu kalması için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.