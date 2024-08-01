Galatasaray bombayı patlatıyor

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta saha pozisyonu için de arayışlarını sürdürüyor. Bir çok yıldız ile temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da, Scott McTominay'ın Aslan'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Manchester United'ın formasını giyen İskoç yıldız, Galatasaray'ın teklifine "Evet" yanıtını verdi.

YILLIK 5.5 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray'ın 27 yaşındaki yıldıza yıllık 5.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu kaydedildi. Olumlu yanıt alınması üzerine, Manchester United'la da anlaşarak transfere nokta koymak isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler, İngiliz deviyle masaya oturdu. İngiliz ekibinin de bonservis konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edilirken, transferin 1 hafta içerisinde sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi. Yıldız orta sahanın inadını kıran Aslan'ın, 5.5 milyon Euro yıllık ücretin yanı sıra oyuncuya bir miktar imza parası vereceği de öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Manchester United ile 43 maçta sahaya çıkan Scott McTominay, 10 kez ağları havalandırırken 3 de asist yapmayı başardı.