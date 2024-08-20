Galatasaray’da Young Boys alarmı

TRENDYOL Süper Lig'de ikide iki yapan Galatasaray'ın, gözünü Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda yarın karşılaşacağı Young Boys'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar İsviçreli rakibi ile deplasmanda oynayacağı mücadeleden avantajlı bir skorla dönme planları yaparken teknik direktör Okan Buruk, bu önemli mücadele öncesi futbolcularına uyarılarda bulunuyor. Young Boys'un, İsviçre Kupası 1. turunda 5. Lig ekibi Printse-Nendaz'ı 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükselmesi dikkat çekerken Buruk özellikle savunma hattı ile görüşerek hata yapmamalarını öğütlüyor.

Young Boys'a ev sahipliği yapan 32 bin kapasiteli Wankdorf Stadyumu'nun sentetik çimle kaplı olması sebebiyle sarı-kırmızılı takım bu akşam İsviçre'de antrenman yaparak suni çime alışmaya çalışacak. Bu arada sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda Young Boys ile saat 22.00'de yapacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Maçta Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak.

GALATASARAY'DA MENDY SÜRPRİZİ

GALATASARAY'DA transfer çalışmaları sürerken, Fransız basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Foot Mercato'nun haberine göre, sarıkırmızılıların Trabzonspor forması giyen Batista Mendy'i gündemine aldığı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 4.4 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, bordo- mavililerde 43 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu arada sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha ile ilgili de bu hafta içinde bir gelişme yaşanması bekleniyor.