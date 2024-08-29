Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla zirvede tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan G.Saray için bu sezon kabus gibi başladı. Sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle start veren ligdeki iki maçında da zor kazanan G.Saray, Avrupa'da ise Young Boys'a her iki maçta da yenilerek Devler Ligi'ndeki süper gelirden oldu. Buradan gelecek para ile transfer çalışmalarını hızlandırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda hesaplar alt üst olurken kulüpte radikal kararların alınması gündemde. Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti olan 18 milyon 620 bin Euro'nun yanı sıra 9 milyon Euro'luk yayın gelirini de kasasına koyamayacak Aslan, galibiyet başına ödenecek 2.1 milyon, beraberlik için ödenecek 700 bin Euro'yu da kaçırdı ve en az 27.6 milyon Euro (1 milyar 50 milyon TL) gelirden oldu. G.Saray'da bazı futbolcuların performansı da hayal kırıklığı yaratırken gözler teknik direktör Okan Buruk'a çevrildi. Önümüzdeki süreçte fazla forma bulamayan Sergio Oliveira, Cicaldau, Derrick Köhn, Leo Dubois ve Wilfried Zaha gibi yabancıların durumunun masaya yatırılacağı gelen haberler arasında.

BİLET İDDİALARINA YANIT GELDİ

GALATASARAY Kulübü Denetim Kurulu, karaborsa bilet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek'in yaptığı çağrı sonrası gelen tüm ihbarları değerlendirdik. Söz konusu söylentilere konu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir. Yeni bir sistemle, her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak, belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır.Denetim Kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını Yönetim Kurulumuza bildirmiştir. Süreç tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

GALATASARAY'DA İSTİFA DEPREMİ

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce istifa ettiğini açıkladı. Yönetimin olağanüstü aldığı toplantı öncesi istifasını sunan Ali Yüce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray camiasının bir ferdi olarak Galatasaray'a hizmet etmeyi her zaman bir vazife bildim. Ancak yönetim anlayışı ve karar alma süreçlerindeki ciddi görüş farklılıkları nedeniyle bir yol ayrımına geldiğimi gördüm. Resmi hesabımızdan paylaşılan açıklamanın usulü ve zamanlaması, şahsım adına bir karar almayı zorunlu kıldı. Bugün itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

DEVLER LİGİ GİBİ RAKİPLER

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray ile sarı-kırmızılı ekip gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek F.Bahçe'yi güçlü rakipler bekliyor. Yarın gerçekleşecek kura çekimi sonucu 36 takımın yer aldığı grup aşamasında her takım 4 iç saha, 4 deplasman olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması Play-Off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar eleniyor. Muhtemel rakiplerimi şöyle: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Frankurt, Lazio, Tottenham, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Olympiacos, Lyon, PAOK, M.Tel Aviv, Dinamo Zagreb, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente.

MUSLERA ENDİŞESİ

G.saray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın tribüne hareket yapan Vinicius'a çelme takması sonrası gördüğü kırmızı kart sarı-kırmızılıları endişeye düşürdü. UEFA'nın Uruguaylı kaleciye kaç maç ceza vereceği merak konusu olurken sosyal medyada ise İsviçreli taraftarlar tecrübeli kalecinin Virginus'a yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu yazarak UEFA'yı 10 maç ceza vermeye çağırdı. Muslera'nın cezalı olduğu maçlarda Avrupa'da Galatasaray'ın kalesini Güney Güvenç koruyacak.