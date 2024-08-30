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Haberler Galatasaray

Hadjam sürprizi

Galatasaray’ın Young Boys’ta forma giyen 21 yaşındaki Jaouen Hadjam’ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ
Hadjam sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sol bek takviyesi için rotasını İsviçre'ye çevirdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi Play- Off turundaki rakibi Young Boys'ta forma giyen ve performansıyla dikkat çeken sol bek Jaouen Hadjam'ı listesine aldığı öne sürüldü. Young Boys, Jaouen Hadjam'ı 2023- 2024 sezonunun ara transfer döneminde Nantes'tan 1.3 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Geride kalan sezonun devre arasında sol bek mevkisini Alman ekibi Hannover 96'dan Derrick Köhn ile takviye eden ancak beklediği verimi alamayan Galatasaray'ın Cezayirli 21 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde İsviçre ekibiyle temasa geçeceği ifade edildi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Euro olan sol bekin takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

DİZ KAPAĞINI SANSÜRLEDİ

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen sol bek Hadjam'ın, Instagram'dan yaptığı fotoğraf paylaşımlarında diz kapağını bulanık şekilde paylaştığı görüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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