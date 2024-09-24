Müthiş seri

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında F.Bahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray 6'da 6 yaparak liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı. Kendi adına en iyi sezon başlangıcını Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon bu başarısını yineledi. Galatasaray, 7. haftada sahasında Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda kendi rekorunu kırarak tarihi bir başlangıç yapacak.

DIŞ SAHADA DA EN İYİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 15 maçta mağlup olmayarak bu istatistikte de ilk sırada yer almayı başardı. Ligde rakip sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor karşılaşmasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yenilgiyi unuttu. Galatasaray, söz konusu mücadeleden sonra çıktığı 15 lig maçında 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. "Cimbom", deplasmanda çıktığı son 12 maçın tamamını kazandı.

KADIKÖY'DEKİ ÜSTÜNLÜK SÜRDÜ

Ezeli rakibini deplasmanda mağlup eden Aslan'ın bu sahadaki üstünlüğü de devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 8 derbide 4. galibiyetini aldı. Geçtiğimiz sezon bu statta 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ondan önce de 3-0 ve 1-0'lık galibiyetler elde etmişti.