Osimhen’e hücum

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son transfer Victor Osimhen, gündemden düşmüyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir şekilde Galatasaray'a gelen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken golcü isim için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Napoli'de kadro dışı kalan ve Chelsea'ye transferi son dakikada iptal olan Nijeryalı futbolcu için devreye giren Aslan, büyük bir sürprize imza atarak Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

6.5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans ve yaptığı skor katkısı nedeniyle dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu için özellikle Premier Lig ekiplerinin Napoli'nin kapısını çaldığı ifade edildi. Chelsea'nin yeni bir teklif hazırlığında olduğu bilinirken, eski günlerine dönmek isteyen Manchester United ile sezon sonunda Salah ile yollarını ayıracak olan Liverpool'un da yıldız golcüyü almak istediği ifade edildi. Bu takımlar ocak ayında transferi bitirmek isterken, böyle bir durumda Galatasaray'ın kasasına 6.5 milyon Euro girecek. Ancak Aslan, Osimhen'in sezon sonuna kadar kalmasını istiyor. Kulübe yakın çevrelerden gelen bilgilere göre Osimhen'in de Galatasaray'da mutlu olduğu ve sözleşmesini tamamlamak istediği gelen iddialar arasında.

BURUK VE BATSHUAYİ PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Michy Batshuayi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Okan Buruk'un Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmadaki "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" tehdit sözleri nedeniyle sevk edildiği belirtildi. Öte yandan futbolcu Michy Batshuayi'nin ise Fenerbahçe ile 6. haftada oynanan derbideki sportmenliğe aykırı hareketi yüzünden PFDK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynadıkları maçta sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Osimhen'in yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.