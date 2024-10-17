Cim Bom’da Altay sesleri

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, gözün şimdiden transfere çevirdi. Kadrosunu zenginleştirmek için listesi dahilinde görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 13 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyan ve aynı zamanda takımın birinci kaptanı olan Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmesi bekleniyor. Bu yüzden kaleci arayışında olan sarı-kırmızılıların Altay Bayındır için harekete geçtiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a giden milli eldiveni Muslera'nın alternatifi olarak gören kurmaylar teknik direktör Okan Buruk'un da onayı dahilinde çalışmalarına başladı.

ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

Premier Lig Manchester United'da mutsuz günler geçiren ve Erik ten Hag ile arası bozuk olan Altay'ın da ülkemize geri dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Galatasaray'ın elini çabuk tutarak milli eldiveni devre arasında kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, satın alma opsiyonlu kiralama formülünün üzerinde durulduğu gelen bilgiler arasında.

İKİ YILDA İKİ MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, istediği forma süresini bulamıyor. Geçtiğimiz sezon sadece İngiliz ekibinin Newport ile oynadığı FA Cup maçında forma giyebilen milli eldiven, bu sene ise Lig Kupası maçında Barnsley karşısında eldivenleri giydi.

'OKAN BURUK BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

GALATASARAY'IN Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, dün Florya'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gelmenin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirten Osimhen, "Drogba da burada oynamıştı, kahramanlarımdan bir tanesi. Ben Napoli'de kalsaydım 3-4 ay sonra ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim. O sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Burada çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcüyüm. Icardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takımın başarısı birinci önceliğim. Milli arada çok çalıştım. Antalyaspor maçında takıma katılmayı dört gözle bekliyorum" dedi.