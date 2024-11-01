Davinson’a dev talip

SÜPER Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'ın savunmadaki sigortası Davinson Sanchez'e Avrupa'nın ilgisi artıyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde yaptığı müdahalelerle adından söz ettiren Kolombiyalı stoper, Avrupa devlerini peşine takarken son olarak Real Madrid'in de radarına girdi. Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği Madrid ekibiyle ile adı anılan Kolombiyalı savunmacı için Galatasaray'ın transfer kararını verdiği iddia edildi. Galatasaray yönetimi, Davinson Sanchez'i astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak. Teknik direktör Okan Buruk da en güvendiği isim olan Kolombiyalıyı ikinci yarıda da takımında görmeyi planlıyor.

HEDEF 30 MİLYON EURO

Galatasaray, savunmanın bel kemiği olan Sanchez'i devre arasında bırakmak istemezken olası ayrılıkta 30 milyon Euro civarında bir bonservis getirisi bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Sanchez'i Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile 3+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez, yıllık 3.2 milyon Euro alıyor.