Osimhen’den Aslan’a övgü

GALATASARAY'IN Napoli'den sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, önemli açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, "Şu ana kadar Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.