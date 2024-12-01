Aslan Eyüp önünde

Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 11 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 34 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray bugün saat 19.00'da evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den ekranlara gelecek. Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 10'u Süper Lig, 5'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

ARDA TURAN İLK KEZ RAKİP

Galatsaray'ın altyapısında yetişen ve burada şampiyonluklar yaşayıp, Avrupa'ya transfer olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı ilk kez rakip olacak. Turan, futbolculuk döneminde Manisa, A.Madrid ve Başakşehir'de forma giyerken, G.Saray'a karşı oynamıştı. Sarıkırmızılılarda1 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Cimbom'un savunma oyuncusu Abdülkerim, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.