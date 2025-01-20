Aslan’da gözler PSG’de

G.SARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı maça odaklanırken transfer için gözünü Fransız ekibi PSG'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesine PSG forması giyen hücum oyuncusu Marco Aseniso'yu aldığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Asensio'nun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor. Kariyerinde 20 kupası bulunan Asensio, Real Madrid forması da giymişti. 28 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı formasını ise 38 kez terletti.

Aslan'ın gözdesi Skriniar bu hafta netlik kazanacak.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray'ın savunmaya ise yine aynı takımdan Milan Skriniar'ı düşündüğü biliniyor. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuyla şartlar üzerine görüşüp anlaşma sağlarken anlaşmanın kısa sürede netleşeceği söyleniyor. Şartlar üzerinde görüşmek için Galatasaray ile PSG yetkilileri önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Anlaşma sağlaması halinde Milan Skriniar, sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.