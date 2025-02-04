Futbolu tatmin etmedi

Ligde yoluna namağlup şekilde devam eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 3 puana düşürdüğü farkı tekrar 6'ya yükseltmek için Gaziantep FK karşısına çıktı. Sarı-kırmızılılar mücadeleye çok hızlı başladı. Ligde ağları 21 kez sarsarak duran toptan en fazla gol atan ekip konumunda yer alan sarı-kırmızılılar henüz 5. dakikada Mertens-Ahmed Kutucu işbirliğiyle öne geçti. Bu golle rakibinin gardını erkenden düşürmeyi başaran Galatasaray, ardından topun hakimiyetini eline aldı ve tempoyu istediği gibi ayarlamaya başladı. Ön alanda yerleşen sarı-kırmızılılar, ikinci topları da alınca Gaziantep'i kendi yarı sahasına hapsetti. Durum böyle olunca Antep ekibi de rakip kaleye gitmekte, organize olmakta ve tehlike yaratmaktan epey uzak bir görüntü çizdi. Ancak buna rağmen Aslan sergilediği oyunla taraftarlarını tatmin etmedi.

ORGANİZE OLAMADI

Sahaya akıcı bir oyun yansıtamayan sarıkırmızılılar organize olmakta epey zorlanırken pek çok pas hatası yaptı. Gaziantep ilk yarının sonlarına doğru adeta kendine geldi, oyuna ortak olarak rakip kalede tehlikeler yarattı ancak sonuca gidemedi. İkinci yarıya ev sahibi ekip daha hareketli başladı. Sarı-kırmızılılarda ise dağınık görüntü dikkat çekti. Aslan'da savunma ile hücum bloğu arasındaki mesafe gözden kaçmazken, orta alanlar çok hızlı geçilmeye başlandı. Bu da ev sahibinin işine yaradı ve daha çok pozisyon üretmeye başladı.

RİTMİNİ KAYBETTİ

Zaman zaman Galatasaray ise Osimhen'e atılan uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak organizasyon sorunu çekti. Son haftalarda bireysel performans düşüklüğüne bağlı olarak takım ritmini epeyce kaybeden sarı-kırmızılıların futbolu ne taraftarlarını ne de futbolseverleri tatmin etti. Aslan dün hanesine 3 puanı yazdırsa da, oyun olarak kısa süre içinde toparlanamazsa kayıplar yaşayacaktır.