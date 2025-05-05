Aslan’ın keyfi yerinde

GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yenerek zirvedeki yerini pekiştirirken, keyfi oldukça yerinde. Sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmayan Aslan, son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmezken, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sivas'ı da yenen G.Saray, galibiyet serisini ise 6 maça çıkardı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

'ICARDI AYRILIYOR' İDDİASI

Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılardan ayrılacağı öne sürüldü. Mauro Icardi'nin Türkiye'den ayrılıp Latin Amerika'ya dönmeyi planladığı kaydedilirken, iddialara göre yıldız golcü ve menajeri Brezilya kulüpleriyle görüşmelere başladı. Türkiye'de hayran kitlesini genişleten Arjantinli dünyaca ünlü forvetin bu kararı almasında ise ailesine ve Güney Amerika'daki yaşantısına daha yakın olma isteğinin etkili olduğu öne sürülüyor.