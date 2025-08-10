Aslan-city hattı

Yeni sezona 3-0'lık G.Antep galibiyeti ile başlayan G.Saray'ı önümüzdeki hafta hareketli günler bekliyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir yoğun mesai içerisinde olduğu kaleci ve orta saha transferi için gaza bastığı ve iki mevki için de yönünü M.City'e çevirdiği öğrenildi. Kaleci transferini Ederson ile çözmeyi planlayan Aslan, orta saha için de İlkay Gündoğan'a çok yakın. İtalyan basınından gelen haberlere göre Galatasaray, Ederson ile yıllık yaklaşık 8 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağladı ve kulübü ile ilgili de girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un listesinin ilk sırasında bulunan Ederson'un transferinin bitme aşamasına geldiği öne sürülürken İlkay Gündoğan ile ilgili çarpıcı haberler geliyor.

İLKAY'A YÜKSEK MAAŞLI TEKLİF

Sarı-kırmızılıların 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla prensipte el sıkıştığı iddiaları ortaya atılırken yönetimin İlkay'a yüksek maaşlı cazip bir teklif sunduğu konuşuluyor. Manchester City'nin de oyuncunun ayrılığına olumlu yaklaştığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz ay içerisinde de ismi zaman zaman Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın durumunun kısa sürede çözülüp resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Ederson ve İlkay Gündoğan gelişmesi camiada büyük heyecan yaratırken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.