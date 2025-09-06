Çalhanoğlu pazarlığı

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk serisini sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için iddialı bir kadro kuran Galatasaray'da orta sahaya bir transfer daha gündemdeki yerini koruyor. Uzun zamandır sarı-kırmızılı kulüple adı geçen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için sarı-kırmızılıların zemin yoklayacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Galatasaray taraftarı olması ve sarı-kırmızılı taraftarların da bu transferi çok istemesi sebebiyle yönetimin Inter ile görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. ARA DÖNEME KALABİLİR

BU süreçte taraflar rakamları revize ederken, Inter'in 15 milyon Euro bonservis bedeli inadı kırılmaya çalışılıyor. Sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro civarında bir bonservisle transferi bitirmeye çalışıyor. Aslan, transfer sezonunun biteceği 12 Eylül tarihine kadar görüşmeleri sürdürecek. Inter inat ederse, Hakan transferi ara döneme veya sezon sonuna da kalabilir. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan milli yıldızın Inter ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. 2021 yılından bu yana Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 183 maçta 38 gol attı ve 32 asist yaptı.

FRANSIZLARDAN ADJETEY İDDİASI

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Fransız basını, Galatasaray'ın Basel forması giyen 21 yaşındaki stoper Jonas Adjetey ile ilgilendiğini yazdı. Africa Foot kaynaklı haberde, sarı-kırmızılıların Ganalı futbolcu için İsviçre ekibine 10 milyon Euro, Adjetey'e ise 5 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı. Haberde Galatasaray Futbol Direktörü Ayhan Akman'ın Jonas Adjetey transferi için Basel ile temas halinde olduğu ve Brentford'un da genç stoperi istediği kaydedildi. Görüşmelerin sürdüğü genç yıldızın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Aslan'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.