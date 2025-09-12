Aslan’ın fikstürü zorlu

Transfer hamlelerini tamamlayan Galatasaray, milli ara sonrası yoğun bir maç trafiğine girecek. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 20 günlük bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde iki maça ve derbiye çıkacak. Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü Eyüpspor ile karşılaştıktan sonra hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Galatasaray, ligdeki Konyaspor ve Alanyaspor (D) maçlarından sonra ise yine Devler Arenası'nda bu kez Liverpool'u taraftarının önünde konuk edecek. Okan Buruk'un ekibi, bir sonraki maçında da zorlu derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. İstanbul temsilcisi, bu kritik süreci kayıpsız atlatarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

Kadrodaki yoğunluğu azaltmak isteyen Galatasaray'da 2 isimle transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala yollar ayrılabilir. Sarı-kırmızılılar, Metehan Baltacı'yı Kocaelispor'a kiralamayı düşünürken, Ahmed Kutucu ise Göztepe forması giyebilir.