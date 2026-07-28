Ugalde de listeye eklendi

Galatasaray
, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, transfer listesine Spartak Moskova
'nın golcüsü Manfred Ugalde'yi ekledi. Sarı-kırmızılıların Rus
temsilcisinde forma giyen 24 yaşındaki Kosta Rikalı santrforun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Ugalde, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 8 gol ve 3 asist üretirken, yeni sezonda geride kalan süreçte iki maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun mali şartlarını ve kulübünün bonservis beklentisini değerlendirdiği öğrenildi.