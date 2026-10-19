Galatasaray kazandı ama

GALATASARAY, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Gelecek haftaki derbi öncesi kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 19'a yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, 88'inci dakikada İrfan Can Eğribayat'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak başkentten 3 puanla dönmeyi başardı. Bu sonucun ardından puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Galatasaray, Gençlerbirliği karşısındaki 58'inci galibiyetini elde etti. Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla birlikte bu sezon Süper Lig'deki 4'üncü dış saha maçında 3'üncü galibiyetini kazanırken, oynadığı müsabakalarda bu sezon kalesini 3'üncü kez gole kapatmış oldu.

LEAO İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

DIŞ sahada Erzurumspor FK'yı 4-0 ve İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki tek yenilgisini ise Trabzonspor karşısında 4-0'lık skorla yaşadı. Öte yandan Galatasaray, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun sağlık durumuna dair açıklama yaptı. Resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Süper Lig'in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir." ifadelerine yer verildi.