Sağlamcı Göz-Göz

Son üç maçta kalesini gole kapatan İzmir ekibi 5 yılın en iyi istatistiğine ulaştı. Savunma sorununu çözen Göz-Göz rakiplerine geçit vermedi

BURAK HAKERLER

Spor Toto Süper Lig'de galibiyet ve gol özlemini 5. haftada Konyaspor karşısında dindiren Göztepe'nin kalesi son haftalarda rakiplere geçit vermiyor. İlk iki maçı yenilgi ile kapatan Göz-Göz Antalyaspor (1-0) ve Beşiktaş (3-0) yenilgilerinin ardından yaptığı hamlelerle savunmadaki soruna neşter vurdu.

DEFANS GEÇİT VERMİYOR

Denizlispor, Rizespor ve Konyaspor maçlarından iki beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puan toplayan Göz- Göz, attığı tek gole karşılık kalesinde gol görmedi. Defans hattı umut veren Göztepe 5 haftada sadece 4 gol yerken bu rakam son 5 sezonun en başarılı istatistiği oldu. İlk 5 haftalar göz önüne alındığında sarı-kırmızılılar son olarak 2. Lig'de şampiyon olduğu 2014-2015 sezonunda kalesinde 4 gol görürken, 2015- 2016 ve 2016-2017'de 5, 2017-2018'de 7, geçen sezon da 5 gol yemişti. Geçmiş yıllarda sarı-kırmızılıların sıklıkla eleştirilen savunma hattı bu sezon ise performansıyla alkış aldı.



ORTAYA İKİ ADAY

Gazişehir maçında cezalı olan Poko'nun yerine Castro veya Alpaslan'a şans verecek Tuna, karar aşamasında.



Göztepe'de teknik direktör son iki haftada ideal kadroyu bulurken Konya maçında orta sahanın yıldızı Poko'nun kırmızı kart görmesi genç teknik adamın hesaplarını bozdu. Önümüzdeki hafta pazartesi günün Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak olan Göz- Göz'de Andre Poko'nun yerine iki aday göze çarpıyor.

İKİ VARYASYON VAR

Tuna'nın ilk planı stoper olarak görevlendirdiği Alpaslan'ı Poko'nun yerine gerçek mevkisi olan ön liberoya çekmek. Alpaslan'ın yerine de savunmada Reis'e forma vermeyi düşünen Tuna, Poko'nun yerine direkt olarak Castro'ya da on birde yer verebilir. Tuna, hafta boyunca yapacağı çalışmalarda bu iki varyasyon üzerine yoğunlaşacak.



TUNA'NIN JOKERİ ALPASLAN

Göztepe'nin ön liberosu Alpaslan Öztürk, Tamer Tuna'nın jokeri oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu, son iki maçta Reis ve Sanneh'in yerine stoper olarak başarıyla görev yaparken, Konyaspor maçında da fileleri havalandırarak golcülüğe soyundu. Geçen sezondan bu yana kritik maçlarda sahneye çıkan başarılı oyuncu, geçen sezon 2-0'lık galibiyetlerde Kayseri ve Rize maçlarının yanı sıra takımın son hafta ligde kaldığı Ankaragücü maçında 1'er gol atarak Göz-Göz'e hayat vermişti. Alpaslan performansıyla teknik patron Tuna'dan da formayı kapmayı başardı.



YOZGAT'A KARŞI GENÇLER SAHNEDE

Göztepe'nin Türkiye Kupası 3. Turu'nda yarın İzmir'de karşılaşacağı Yozgat maçında gençler sahne alacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın 3. Lig ekibi karşısına kalede Göktuğ, savunmada Veli Çetin ve Murat Paluli, orta alanda Yalçın, Hüseyin Bulut, Batuhan ve ileri uçta da Ege gibi isimlere yer vermesi bekleniyor. Atatürk Stadı'nda 20.30'da oynanacak maçın biletleri bugün 15.00'ten itibaren satışa çıkacak. Sadece kapalı tribünün açılacağı maçın biletleri 11 liradan satılacak.



ESKİLERE SARILDI

YENİ sezona 11 yeni transferle giren Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna eskilere sarıldı. Kadrosuna önemli isimleri takviye eden İzmir ekibinde son haftalarda yeniler onbire giremedi. Savunmada Leo yerini Berkan'a, Sanneh ise önce Reis ve Alpaslan'a kaptırırken, ileri uçta da Eren Derdiyok Tuna'dan kesik yedi. Tuna'nın tercihi geçen yıldan takımda kalan Jerome oldu. Rize ve Konya maçlarında yeni isimlerden sadece Mossoro, Soner ve Napoleoni ilk onbirde oyuna başladı.



CAMERON JEROME'A ÖVGÜ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, Konya'ya karşı ilk onbirde sahaya çıkan İngiliz golcü Jerome'un performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Aramıza katıldığı için çok mutluyuz" dedi.