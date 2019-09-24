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Yozgatspor karşısında

Göztepe Yozgatspor karşısında

24.09.2019, 13:27

’de ’u yenerek moral bulan , yarın ’nda Yozgatspor 1959’u konuk edecek. Tek maç üzerinden yapılan organizasyonda kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracak.

Alpaslan'ın golüyle Konyaspor'u yenerek morallenen ve kara bulutları dağıtan Göztepe, kupada sahneye çıkıyor. Organizasyona 3. turdan dahil olan sarı-kırmızılılar, TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Yozgatspor 1959'u konuk edecek. Atatürk Stadında saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek.

Karşılaşmada as oyuncuların oynanması beklenmezken, Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Andre Poko, cezasının ilkini kupa maçında çekmiş olacak. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın, yarınki müsabakada as oyuncuları dinlendirmesi beklenirken, bu sezon ligde fazla süre bulamayan futbolcuların forma giymesi bekleniyor. Geçen sezon kupada Çengelköyspor'u Atatürk Stadında ağırlayan İzmir temsilcisi, yaklaşık 11 ay aranın ardından yeniden bu stadyumda resmi bir müsabakaya çıkmış olacak.

Tek maç üzerinden yapılan organizasyonda kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracak.

İHA

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