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, maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

01.10.2019, 13:57

ekiplerinden , 5 Ekim Cumartesi günü oynayacağı İstikbal Mobilya maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gazişehir Gaziantep müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA

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