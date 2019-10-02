Göztepe'nin gol silahı Eren Derdiyok kulübeyi mesken tuttu

Süper Lig'de beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe'ye bu sezon Galatasaray'dan en büyük gol silahı olarak gelen Eren Derdiyok, kulübeyi mesken tuttu.

Kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim gibi kulüplerde forma giyerek 2014'te Süper Lig'de Kasımpaşa'ya gelen Türk asıllı İsviçreli golcü, 2016 yılında Galatasaray'a 4 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret aldığı sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren, yeni bir başlangıç hedefiyle geldiği Göztepe'de de umduğunu bulamadı.