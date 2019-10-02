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'nin kulübeyi mesken tuttu

Göztepe'nin gol silahı Eren Derdiyok kulübeyi mesken tuttu

02.10.2019, 11:56

'de beklediği çıkışı bir türlü yapamayan 'ye bu sezon 'dan en büyük olarak gelen , kulübeyi mesken tuttu.

Kariyerinde Basel, , Hoffenheim gibi kulüplerde forma giyerek 2014'te 'de 'ya gelen Türk asıllı İsviçreli golcü, 2016 yılında 'a 4 milyon Euro bonservisle oldu. Yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret aldığı sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren, yeni bir başlangıç hedefiyle geldiği 'de de umduğunu bulamadı.

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