  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Göztepe > Göztepe 9 sezona damga vurdu

9 sezona damga vurdu

Göztepe 9 sezona damga vurdu

07.10.2019, 12:30

’de kalesinde en az gol gören takım olan , son 9 yılın en iyi savunma performansına imza attı. ’u farklı yenerek moral bulan Göztepe, milli araya mutlu girdi. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran temsilcisi puanını 9’a yükseltirken, bu sezon 5. kez kalesini gole kapatmayı başardı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'u farklı yenerek moral bulan Göztepe, milli araya mutlu girdi. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran İzmir temsilcisi puanını 9'a yükseltirken, bu sezon 5. kez kalesini gole kapatmayı başardı. 7 maç sonunda kalesinde yalnızca 5 gol gören İzmir ekibi, ligin de en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında kalesini gole kapatan Göz Göz, son 9 yılın en iyi savunma performansına da imza attı. Son olarak 2010/2011 sezonunda Özcan Kızıltan idaresinde sezonu açan İzmir temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında kalesinde yalnızca 5 gol görmüştü. Göz Göz o tarihten sonra ilk 7 haftalar göz önüne alındığında en iyi savunma performansını yakaladı. 2017/2018 sezonundan bu yana Süper Lig'de boy gösteren sarı-kırmızılılar, söz konusu periyotta ilk sezonunda kalesinde 11 gol, geçen sezon ise 8 gol görmüştü.

Göz-Göz şahlandı

ALPASLAN UĞURU SÜRÜYOR
Göztepe'de Alpaslan Öztürk uğuru Kayserispor maçında da devam etti. Geçen sezon geldiği Göztepe formasıyla 4 gol atan deneyimli oyuncu, 5. golünü Kayserispor filelerine bıraktı. Daha önce Alpaslan'ın gol attığı 4 maçtan 12 puan çıkaran Göztepe, Kayserispor maçını da kazanmayı başardı. İzmir temsilcisi, Öztürk'ün gol attığı 5 karşılaşmada 15 puan toplamayı başardı. Deneyimli futbolcu attığı 2 golle Napoleoni ile birlikte takımın en skorer ismi olmayı başardı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe 9 sezona damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN