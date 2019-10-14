Remy’nin peşinde

Sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Mehmet Sepil, Fransa'da Lille forması giyen Loic Remy’yi transfer etmek için 32 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçti

BURAK HAKERLER

SPOR Toto Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Göztepe, Ocak ayında yapılacak ara transfer dönemi için yıldız bir ismin peşine düştü. Sezon başından bu yana takıma yıldız bir isim katmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil, şu an Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen Loic Remy'ye kanca attı. Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızı ara dönemde kadrosuna katarak daha etkili bir hücum hattı oluşturmanın planlarını yapıyor. Yıldız golcünün sarı-kırmızılı ekibe maliyetini araştıran Başkan Mehmet Sepil, Remy'nin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YENİ STADA YENİ YILDIZ

SEZON başında da daha önce bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Portekizli yıldız Fernandes'i kadroya katmak için büyük çaba harcayan Sepil, ikinci yarıda hizmete girmesi beklenen Gürsel Aksel Stadı'nı ünlü bir yıldız ile açmayı planlıyor. Futbolcunun Lille ekibiyle sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Sepil, uygun bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmek istiyor. Loic Remy'nin gelmesi halinde Eren, Deniz, Jerome ve Ege ile birlikte takımdaki golcü sayısı 5'e yükselecek takımdaki rekabet artacak.



KARİYERİ ÇOK PARLAK

FRANSIZ golcü Remy'nin kariyeri oldukça parlak. 32 yaşındaki futbolcu Lyon, Lens, Marsilya, N.United, Chelsea, Getafe ve Las Palmas gibi kulüplerde forma giydi.



EREN'İN FORMU SEVİNDİRDİ

Süper Lig ve 1. Lig'e verilen milli maç arasında Atatürk Stadı'nda Ekol Göz Menemenspor'la oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Göztepe'de Eren Derdiyok sevinci yaşandı. Menemenspor karşılaşmasında 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynayan deneyimli futbolcunun performansı ve istekli oluşu teknik heyeti umutlandırdı.



TUNA MORAL VERDİ

Teknik direktör Tamer Tuna'nın maçtan sonra Eren'le özel bir güreşme yaparak, "Özel maç da olsa formayı alma isteğin beni çok mutlu etti. Önümüzde uzun bir sezon var. Herkes gibi sana da ihtiyacım olacak. Asla vazgeçme" gibi ifadeler kullanarak Eren'i motive ettiği öğrenildi.



TAMER TUNA 'İSTİKRAR' DİYOR

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna milli arada Menemen ile oynanan özel maçta yedek oyuncuların performansından memnun kalsa da, Başakşehir'e karşı kadroyu bozmayacak. Sarı-kırmızılı teknik adam, ileri uçta iki gol atmasına rağmen Eren'i yine yedek oturtmayı planlarken, ileri uçta formayı yine Jerome'a verecek. Sarıkırmızılı ekipte tek eksik Beto olarak dikkati çekerken, Tuna'nın son maçta Kayserispor'u 4-0'lık farklı bir sonuçla dize getiren kadro ile Başakşehir deplasmanına çıkması bekleniyor.