Göztepe'nin 5 maçlık serisi sona erdi

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettiremedi. Göztepe, ligin 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir'in 11. dakikada Guldbrandsen ile bulduğu gole 64. dakikada Soner Aydoğdu ile karşılık veren Göztepe, 90 2. dakikada Skrtel'in golüne engel olamayarak sahada 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.