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'nin 5 maçlık serisi sona erdi

Göztepe'nin 5 maçlık serisi sona erdi

21.10.2019, 11:20

, 'in 8. haftasında deplasmanda 'e 2-1 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettiremedi. Göztepe, ligin 9. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak.

'in 8. haftasında , deplasmanda 'e konuk oldu. Başakşehir'in 11. dakikada Guldbrandsen ile bulduğu gole 64. dakikada ile karşılık veren Göztepe, 90 2. dakikada Skrtel'in golüne engel olamayarak sahada 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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