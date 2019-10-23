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'nin kabusu

Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu

23.10.2019, 13:51

'de geçtiğimiz hafta deplasmanda 'e 2-1 kaybeden , pazar günü evinde 'yı yenerek rakibine karşı devam eden şanssızlığını kırmayı hedefliyor.

Göztepe, bugüne kadar Kasımpaşa ile oynadığı 14 maçın sadece 1'ini kazanırken ilk ve son galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla elde etti. İzmir ekibi bir daha rakibini yenme başarısı gösteremezken yakın zamanda oynanan maçlarda da Kasımpaşa, Göztepe'ye büyük üstünlük kurdu. Göztepe, son 6 lig maçında Kasımpaşa'ya 5 kez mağlup olurken sadece 1 defa rakibiyle berabere kalabildi.

Göztepe, 2011-2012 sezonunda 1'inci Lig'de Kasımpaşa'ya hem evinde hem de deplasmanda 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ardından iki ekip 2017-2018'de Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Göztepe, İstanbul'da Kasımpaşa'ya 3-1 yenilirken Bornova Stadı'ndaki randevuyu da 2-1 kaybetti. Geçen sezon deplasmandaki karşılaşma yine 3-1 Kasımpaşa'nın galibiyetiyle sonuçlanırken sarı-kırmızılı ekip, rövanşta rakibiyle İzmir'de golsüz berabere kalarak bir kez daha galibiyet sevinci yaşayamadı.

Göztepe, bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kasımpaşa'yı sarı-kırmızılılarda geçen sezon görev yapan teknik direktör Kemal Özdeş çalıştırıyor.

DHA

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