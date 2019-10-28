Göztepe vurgun yedi

Hakemin oldukça kötü bir yönetim sergilediği maçta rakibi karşısında tel tel dökülen İzmir temsilcisini yıkan golleri Hajradinovic, Quaresma, Mustafa ve Yusuf attı. Sahasında 4 maç sonra yenilgiyle tanışan sarı-kırmızılılar farkı mağlubiyetle averajını da kaybederken 9 puanda kallıp düşme hattına yaklaşırken taraftarını endişelendirdi