Göztepe vurgun yedi

Hakemin oldukça kötü bir yönetim sergilediği maçta rakibi karşısında tel tel dökülen İzmir temsilcisini yıkan golleri Hajradinovic, Quaresma, Mustafa ve Yusuf attı. Sahasında 4 maç sonra yenilgiyle tanışan sarı-kırmızılılar farkı mağlubiyetle averajını da kaybederken 9 puanda kallıp düşme hattına yaklaşırken taraftarını endişelendirdi
BURAK HAKERLER
Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezliğini geçen hafta Başakşehir'e yenilerek kaybeden Göztepe dün de Kasımpaşa'ya evinde yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı: 1-4. 27'de Koita'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışından vurduğu şutla takımını öne geçirdi: 1-0. 40'ta Mossoro'nun sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda topa vuran Jerome'un şutunu kaleci Fatih kornere çeldi. 45+3'te Berkan'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top Kasımpaşa defansına çarparak direkt ağlarla buluştu: 1-1.
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