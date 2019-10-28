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yedi

Göztepe vurgun yedi
Giriş Tarihi: 28.10.2019

Hakemin oldukça kötü bir yönetim sergilediği maçta rakibi karşısında tel tel dökülen temsilcisini yıkan golleri Hajradinovic, Quaresma, Mustafa ve Yusuf attı. Sahasında 4 maç sonra yenilgiyle tanışan sarı-kırmızılılar farkı mağlubiyetle averajını da kaybederken 9 puanda kallıp düşme hattına yaklaşırken taraftarını endişelendirdi

BURAK HAKERLER

'de 5 maçlık yenilmezliğini geçen hafta 'e yenilerek kaybeden dün de 'ya evinde yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı: 1-4. 27'de Koita'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışından vurduğu şutla takımını öne geçirdi: 1-0. 40'ta Mossoro'nun sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda topa vuran Jerome'un şutunu kaleci Fatih kornere çeldi. 45+3'te Berkan'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top Kasımpaşa defansına çarparak direkt ağlarla buluştu: 1-1.

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