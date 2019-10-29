Göz-Göz’de isyan var

İzmir temsilcisinin yenildiği maçta Beto’nun sebep olduğu penaltı öncesi VAR’a giden hakem Öztürk, Q7’nin faulünü, Ben Youssef ve Popov’un elle oynama pozisyonlarını atladı. Poko ve Gassama’ya yapılan hareketlerin karşılığının kırmızı kart olduğunu belirten Başkan Sepil, “Penaltı pozisyonu tam anlamıyla komedi. Hakemler konusunda bir standart yakalayamadık” dedi

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya evinde 4-1 yenilen Göztepe'de, maçın hakemi Ümit Öztürk'e öfke dinmiyor. Öztürk, Göztepe aleyhine verdiği penaltı kararı ve Poko ve Gassama'ya yapılan sert faullerde kırmızı kartına başvurmayarak tepki çekmişti. Dün Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de teknik direktör Tamer Tuna ve taraftarlar gibi tepki göstererek hakem Ümit Öztürk'e öfke kustu.