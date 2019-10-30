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’de deprem

Göztepe’de deprem
Giriş Tarihi: 30.10.2019

Başkan 'in "Hocamızın ve takımın performansı kötü. Gidiş iyi değil" açıklaması 'nın istifasını hazırladı. Tuna, "Güven ve destek beklerken bu açıklama ile oluşacak olumsuzluk takımla benim arama girebilirdi" dedi

BURAK HAKERLER

Süper Lig ekibi Göztepe'de dün şok bir gelişme yaşandı. Ligde Başakşehir ve Kasımpaşa'ya yenilerek düşüşe geçen Göz-Göz'de Tamer ani bir kararla dün istifasını yönetime sundu. Yönetim kurulu 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç çalıştırıcının istifasını kabul ederken, Başkan Mehmet Sepil'in önceki gün basın yoluyla yaptığı açıklama istifayı hazırladı.

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