Göztepe’de deprem

Başkan Mehmet Sepil'in "Hocamızın ve takımın performansı kötü. Gidiş iyi değil" açıklaması Tuna'nın istifasını hazırladı. Tuna, "Güven ve destek beklerken bu açıklama ile oluşacak olumsuzluk takımla benim arama girebilirdi" dedi

BURAK HAKERLER Süper Lig ekibi Göztepe'de dün şok bir gelişme yaşandı. Ligde Başakşehir ve Kasımpaşa'ya yenilerek düşüşe geçen Göz-Göz'de teknik direktör Tamer Tuna ani bir kararla dün istifasını yönetime sundu. Yönetim kurulu 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç çalıştırıcının istifasını kabul ederken, Başkan Mehmet Sepil'in önceki gün basın yoluyla yaptığı açıklama istifayı hazırladı.