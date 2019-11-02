Trabzonspor- Göztepe karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Maç öncesi iki takımın 11'leri belli oldu. Sporseverler mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilecekler

Trabzonspor Göztepe maçı ile Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.



İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki 11'ini koruyarak Göztepe karşısında da aynı 11'i sahaya sürebileceği öğrenildi.