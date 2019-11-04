İlaç gibi galibiyet

Sarı-kırmızılı ekip bu sancılı süreçte aldığı üç puanla hayat bulurken aynı zamanda deplasman fobisini de yenmeyi başardı. Daha önceki 4 dış saha sınavından sadece iki puan çıkartabilen Göz Göz, şimdi gözünü bu haftaki Y.Malatya maçına çevirdi

BURAK HAKERLER SÜPER Lig'de Başakşehir ve Kasımpaşa mağlubiyetleri ile sancılı günler yaşayan, Tamer Tuna'nın istifa etmesiyle hoca arayışına giren Göztepe, deplasmanda aldığı Trabzonspor galibiyetiyle kendine geldi. Son deplasman galibiyetini geçen Nisan ayında B.Şehir'i 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar dış sahadaki kötü gidişatına da son verdi.