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İlaç gibi galibiyet

İlaç gibi galibiyet
Giriş Tarihi: 4.11.2019

Sarı-kırmızılı ekip bu sancılı süreçte aldığı üç puanla hayat bulurken aynı zamanda deplasman fobisini de yenmeyi başardı. Daha önceki 4 dış saha sınavından sadece iki puan çıkartabilen Göz, şimdi gözünü bu haftaki Y. maçına çevirdi

BURAK HAKERLER

SÜPER Lig'de Başakşehir ve Kasımpaşa mağlubiyetleri ile sancılı günler yaşayan, 'nın istifa etmesiyle hoca arayışına giren Göztepe, deplasmanda aldığı Trabzonspor galibiyetiyle kendine geldi. Son deplasman galibiyetini geçen Nisan ayında B.Şehir'i 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar dış sahadaki kötü gidişatına da son verdi.

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