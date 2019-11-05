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Son dakika: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

Son dakika: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu

05.11.2019, 15:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019,15:29

Son dakika haberine göre, 'dan boşalan Kulüpler Birliği Başkanlığına 'nin Başkanı seçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’i tebrik etti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün olağanüstü genel kurul toplantısında seçildi. Vakfın Maslak'taki merkezinde saat 13.00'te başlayan genel kurulda, Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı Mehmet Sepil seçildi.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MEHMET SEPİL'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Sayın Fikret Orman'a da teşekkürlerimi sunuyorum.'

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