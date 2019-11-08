Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, idmanın kalan bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu belirtildi.

Andre Poko ve Lamine Gassama'nın tedavilerinin devam ettiği, Hakan Çinemre ve Yusuf Talum'un çalışmalara takımdan ayrı devam ettiği bildirildi.

Göztepe'de cezalı Marcio Mossoro ile Bubacarr Sanneh bu hafta forma giyemeyecek.