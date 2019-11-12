  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Göztepe > Göztepe'de kombine isyanı büyüyor

'de isyanı büyüyor

Göztepe'de kombine isyanı büyüyor

12.11.2019, 14:35

'de sezonun 94 yıllık tarihinde ilk kez kendi stadına kavuşmak için gün sayan 'de taraftarın geçen cuma günü açıklanan bilet fiyatlarına tepkisi devam ediyor.

Sezonun kulübün yeni stadı Spor ve Merkezi'nde geçerli olacak kombineler için tek devrelik 250 ile 2 bin 750 TL arasında değişen fiyatlar belirlenirken taraftarlar özellikle maraton fiyatlarına isyan ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de kombine isyanı büyüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN