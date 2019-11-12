Göztepe'de kombine isyanı büyüyor

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 94 yıllık tarihinde ilk kez kendi stadına kavuşmak için gün sayan Göztepe'de taraftarın geçen cuma günü açıklanan kombine bilet fiyatlarına tepkisi devam ediyor.

Sezonun ikinci yarısında kulübün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde geçerli olacak kombineler için tek devrelik 250 ile 2 bin 750 TL arasında değişen fiyatlar belirlenirken taraftarlar özellikle maraton kombine fiyatlarına isyan ediyor.