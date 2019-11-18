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'de 2 hafta daha yok

Göztepe'de Poko 2 hafta daha yok

18.11.2019, 11:47

'de Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'de sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen , en az 2 hafta daha yeşil sahalardan uzak kalacak.

27 Ekim'de Kasımpaşa'yla iç sahada oynanan karşılaşmanın başında rakip takımdan Quaresma'nın darbesiyle sağ diz iç yan bağlarından sakatlanan Gabonlu orta saha oyuncusu henüz antrenmanlara başlayamadı.

Tedavisi süren Poko'nun en az 2 hafta daha forma giyemeyeceği, sahalara net dönüş tarihinin ise belirsiz olduğu öğrenildi. Lige milli maçlar nedeniyle verilen arada TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'yu özel karşılaşmada 5-2 mağlup ederek moral bulan Göz-Göz'de yedeklerin performansı alkış aldı. Sarı-kırmızılılarda ülkelerinin milli takımlarına giden Beto, Gassama, Borges ve Sanneh hafta içinde takıma dönecek.

DHA

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