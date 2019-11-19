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, maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

19.11.2019, 16:41

, 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda 'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik antrenman yaptı.

Göztepe'de ülkelerinin milli takımlarında bulunan Beto, Bubacarr Sanneh, Lamine Gassama ve Celso Borges'in yanı sıra sakatlıkları süren Andre Poko, Alpaslan Öztürk ve Hüseyin Bulut antrenmanda yer almadı.

AA

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