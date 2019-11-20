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'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı

Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı

20.11.2019, 09:26

ekiplerinden 'nin yapımı devam eden stadı Spor ve Merkezi'nde koltukların takılmasına başlandı. Göztepe'nin hesabında da futbolcuların olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda "Evimizin koltukları takılmaya başlandı ve ilk onayı aldı." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılması planlanan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için çalışmalar sürerken, ilk olarak kale arkası tribünündeki koltuklar monte edildi.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Emir, Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan ve Ege Özkayımoğlu da koltuklara oturan ilk isimler oldu.

Göztepe'nin sosyal medya hesabında da futbolcuların olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda "Evimizin koltukları takılmaya başlandı ve ilk onayı aldı." ifadelerine yer verildi.

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