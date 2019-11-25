Göztepe rüzgarı

Beto kurtarışlarla, Castro golüyle maça damga vurdu. Yıllar sonra ilk kez Akdeniz ekibini deplasmanda yenen Göz-Göz yenilmezlik serisini 3’e çıkardı. Hızlı hücumlarla etkili olan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut ilk zaferini yaşadı. Göztepe bu galibiyetle Süper Lig'de 16 puana ulaşırken 9. sıraya çıktı

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk olan Göztepe, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı: 0-1. Maçın 8. dakikasında Bakasetas'ın uzaktan sert şutunda kaleci Beto son anda topa uzanarak tehlikeyi önledi. 16'da Campos'un uzaktan sert şutunda top üstten auta çıktı. 41'de Efecan'ın pasında ceza alanı içinde topu önüne alan Papiss Cisse'nun şutunda kaleci Beto yine gole izin vermedi. 45'te Gassama'nın pasında Serdar ortaladı. Soner'in kafa vuruşunda top Baiano'dan sekti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

GÖZ-GÖZ GOLÜ BULDU

52'de Halil'in ortasında Kale önünde Jerome topa dokunamadı. 62'de Pasiss Cisse'nin şutunda kaleci Beto yine gole izin vermedi. 68'de Halil'in pasında ceza alanı dışında sağ çaprazdan Castro müthiş bir vuruşla Göztepe'yi öne geçirdi. 70'de Alanya ceza alanı önünde Tzavellas topu sektirdi. Jerome topu kontrol edemeyince Göztepe golden oldu. 86'da Caulker'in vuruşunda kaleci Beto topa sahip oldu. 90+5'te Bakasetas'ın kornerinde Titi'nin kafasına çarpan topa Cisse vole vurdu. Kaleci Beto müthiş refleksle topu kurtardı. Göztepe maçı 1-0 kazandı.



PORTEKİZLİLER MÜTHİŞTİ

Göztepe'nin Portekizli yıldızı Andre Castro Alanyaspor maçında attığı golle taraftarlarına büyük coşku yaşatırken, galibiyetin de kahramanı oldu. Geçen sezon 1 gol atıp 10 golünde asistini yapan yıldız futbolcunun gol sevinci görülmeye değerdi. Castro gibi diğer Portekizli kaleci Beto'da Göztepe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı. Yıldız kaleci maçın kritik anlarında yaptığı kurtarışlarla takımını rahatlatırken, rakibin de gardını düşürdü. Göztepeli taraftarlar Beto'ya sevgi gösterisinde bulundu.



ALPASLAN'IN YERİNE REİS

Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, Alanyaspor ile deplasmanda oynadıkları maçta mecburi değişime gitti. Sarı-kırmızılılarda bir önceki Malatyaspor maçında cezalı duruma düşen Alpaslan ile sakat olan Poko dünkü maçta görev alamadı. Genç teknik adam Malatyaspor maçının kadrosuna göre iki değişiklik yaptı. Alpaslan'ın yerine savunmada Wallace Reis'e şans veren Palut, orta alanda cezası biten Mossoro'yu 11'de değerlendirirken Borges'i yedek soyundurdu.



TARAFTARLAR ÇIKARMA YAPTI

GÖZTEPELİ taraftarlar Alanya deplasmanında da tribündeki yerlerini aldı. Maç boyunca takımlarına müthiş destek veren sarıkırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla ve tribün şovlarıyla mücadeleye renk kattı. Sarı-kırmızılılar Bahçeşehir Okulları Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken tezahüratlarıyla ev sahibi takımın taraftarını bile susturdu. İzmir'den 460 kilometre mesafedeki Alanya'ya otobüs ve özel araçlarının yanı sıra, havayoluyla akın eden Göztepeli taraftarlar zorlu deplasmanda takıma müthiş destek verdi. Göztepe'de Berkan Emir ve Gassama dün eski takımlarına rakip oldu. Alanya'da iki sezon top koşturan Berkan ve Gassama, bu kez Göztepe formasıyla sahaya çıktı.



CAMERON JEROME YİNE TEK FORVET ÇIKTI

GÖZTEPE'DE İlhan Palut golcü tercihini yine Cameron Jerome'dan yana kullandı. Jerome, üst üste 8. kez ideal kadroda görev alırken mücadeleci kimliğiyle yine rakip defansı yıprattı. Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilen Eren ise yine yedek soyundu.



FENERBAHÇE MAÇINA TAM KADRO ÇIKACAKLAR

GÖZTEPE'DE teknik direktör İlhan Palut Fenerbahçe maçını düşünerek özellikle kart ceza sınırındaki Berkan ve Titi olmak üzere tüm futbolculara uyarıda bulundu. Göz-Göz'de Alpaslan'nın cezası biterken sakatlıktan çıkan Poko'da oynayacak.