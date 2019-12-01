  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Göztepe > Göztepe kupa mesaisine başladı

kupa mesaisine başladı

Göztepe kupa mesaisine başladı

01.12.2019, 18:01

5. tur ilk maçında 3 Aralık Salı günü deplasmanda 'le karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları devam eden ile antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe kupa mesaisine başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN