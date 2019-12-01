Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3 Aralık Salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
AA
Göztepe kupa mesaisine başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.