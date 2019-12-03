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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda avantajı kaptı

03.12.2019, 13:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,15:18

Türkiye'nin kupası 'nda 5. tur heyecanı bugün Vefa Stadı'nda saat 13.00'teki - maçıyla başladı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. tur ilk maçında Göztepe, Fatih Karagümrük'ü Atınç Nukan ve Yasin Öztekin'in golleriyle 2-1 yenerek avantajı kaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Ligde son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yozgatspor 1959 ve Sivas Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla geçen sarı-kırmızılı ekip, 5. turda Fatih Karagümrük engelini de Atınç Nukan ve Yasin Öztekin'in golleriyle 2-1 yenerek aştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

42. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Atınç Nukan kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

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55. dakikada Göztepe skoru 2-0 yaptı. Borges'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, topuk pasıyla soldan bindiren Yasin Öztekin'i gördü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

63. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Mervan Çelik'in pasında, altıpas önünde topla buluşan Sosseh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

Göztepe müsabakadan 2-1 galip aydı.

RÖVANŞ 18 ARALIK'TA

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

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