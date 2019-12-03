Futbolda kupa heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı bugünkü müthiş maçlarla başlıyor.

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün İstanbul Vefa Stadı'nda saat 13.00'teki Fatih Karagümrük-Göztepe maçıyla başlıyor. 160 takımla başlayan eleme heyecanı 5. turda 32 ekip son 16'ya kalabilmek için mücadele edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda, rövanş karşılaşmaları ise 17-18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Organizasyon, 21 Mayıs 2020'de oynanacak final müsabakası ile sona erecek. Avrupa'ya açılan pencere olan Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon gruplar olmayacak.

KANARYA TURLAMIŞTI

Kupaya 4. turdan katılan ve 2. Lig ekibi Tarsus'u İY'yi 3-1'lik skorla eleyen Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda 20.45'te İstanbulspor'u ağırlayacak. Bu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile oynanan yarı final maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 maç ceza alan sarılacivertliler cezasını bu maçta tamamlayacak.