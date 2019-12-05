Hayalimiz final olsun

Güneş, “Korkulan bir takım olmak güzel. Gruptan çıkarız. Daha büyük işler de yaparız. Her şey hayal etmekle başlar” dedi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) hedeflerine ilişkin, "Gruptan mı çıkarız ne yaparız bilmiyorum ama keşke final oynasak. Bunu hayal ediyorum. Bunu herkes istiyor. Ortak hayalimiz bu olsun" dedi. Şampiyonaya katıldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Güneş, "Birlikte yola çıktık, hayal ettik, çalıştık ve başardık. Bir kez daha anladım, her sonuç bir başlangıç oluyor. Avrupa Şampiyonası da başlangıç. Artık korkulan bir takım olmak güzel. Rakibimiz İtalya, İsviçre ve Galler. İtalya, İsviçre birinci olarak Galler ikinci olarak gruptan çıktı. Grupta güçsüz bir takım göremezsiniz. Hepsiyle oynayabileceğimizi ve başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Ölüm grubunda bile olsak aynı duyguları taşırdım" dedi.

BANA FAZLA İŞ DÜŞMEZ

Güneş, "Bu çocuklar kendilerini geliştirdi, geliştirecekler de. Rakiplerimiz 25 yaş ortalaması civarı. Petkovic ve Mancini'yi tanıyorsunuz, o da bizi tanıyor. İyi takımlar, iyi oyuncuları var. Güzel maçlar olacak. Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk. Takımımızın kendini göstermesi için de ayrı bir şans. Ben bir şey yapmayacağım, kendileri motive olacaktır. Hayalimizin peşinde gideceğiz" dedi.