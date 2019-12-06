Göztepe atakta

Sarı-kırmızılılar, bir ara Chelsea forması da giyen Zenitli Sırp stoper Branislav Ivanovic’i listeye aldı. Yıldız futbolcu Başkan Mehmet Sepil’den süre istedi, transfer bitebilir.

Süper Lig'de son 4 maçta aldığı 8 puan ve çıkışla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, Ocak ayındaki transfer dönemine gözünü çevirdi. Sarı-kırmızılı teknik direktör İlhan Palut, verim alamadığı stoper Sanneh ve golcü oyuncu Eren Derdiyok'un üzerini çizerken, bu iki oyuncunun yerine ara dönemde takviye yapacak. Savunmada zaman zaman sıkıntı yaşayan Göztepe'de hedef ise Zenit forması giyen Branislav Ivanovic oldu. Bir dönem Chelsea'de de forma giyen 35 yaşındaki stoper ile ilgilenen Göztepe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp oyuncuyu ikna etmek için çalışmalara başladı.

SEPİL KOLLARI SIVADI

Menajeri kanalıyla teklif götürülen Ivanovic, Başkan Mehmet Sepil'den süre istedi. Göztepe'de önemli bir çıkış yakalayan genç çalıştırıcı İlhan Palut da Ivanovic'e olumlu rapor verirken, devre arasında Sepil ciddi bir teklifle Rus ekibi Zenit'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

AMAN DİKKAT!

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maç öncesi seferberlik ilan etti. Ligde son 4 maçta Trabzon ve Alanya'yı deplasmanda mağlup eden, Malatya ve F.Bahçe ile evinde berabere kalarak sükse yapan oyuncularını uyaran Palut, ligde 17. sırada yer alan Ankaragücü'nü hafife almamalarını istedi. Düşme potasında yer alan ve 8 golle ligin en az gol bulan, 25 golle ligin en çok gol yiyen ikinci ekibi olan Başkent ekibinin tehlikeli ayaklara sahip olduğunu belirten Palut, öğrencilerinden disiplini elden bırakmamalarını istedi. Sarı-kırmızılı ekipte, 4 haftadır sakat olan Poko iyileşerek takıma dönerken Palut'un orta alanda Castro- Soner ve Napoleoni üçlüsünü bozmayı düşünmediği öğrenildi.

KUPALARA ABONE

Göztepe'nin stoper adayı olarak listesine aldığı Branislav Ivanovic, uzun süre formasını giydiği İngiliz ekibi Chelsea'de kupalara ambargo koydu. 35 yaşındaki deneyimli savunmacı Chelsea ile 3 Premier Lig, 2 FA Cup, 1 Lig Kupası'nın yanı sıra birer kez de Avrupa Ligi ve Şampilyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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