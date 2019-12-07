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MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-3

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-3 Göztepe

07.12.2019, 17:33 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019,19:32

'in 14. haftasında , Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği 'nü (2) ve 'ın golleriyle mağlup etti.

Göztepe, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Yeni teknik direktörü İlhan Palut ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan İzmir ekibi bu sonuçla puanını 20'ye çıkarırken kötü gidişatını yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ile de durduramayan ve üst üste 6. yenilgisini alan MKE Ankaragücü 9 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü 1-3 Göztepe | Maç sonucu
1' Halil Akbunar
31' İlhan Parlak
47' Serdar Gürler
58' Serdar Gürler

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