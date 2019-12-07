MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-3 Göztepe

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'nü Serdar Gürler (2) ve Halil Akbunar'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Göztepe, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Yeni teknik direktörü İlhan Palut ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan İzmir ekibi bu sonuçla puanını 20'ye çıkarırken kötü gidişatını yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ile de durduramayan ve üst üste 6. yenilgisini alan MKE Ankaragücü 9 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü 1-3 Göztepe | Maç sonucu

1' Halil Akbunar

31' İlhan Parlak

47' Serdar Gürler

58' Serdar Gürler