Göz-Göz Başkent virajında

Ankaragücü ve Göztepe arasında son oynanan 13 maçta sahadan beraberlik çıkmazken, sarı-kırmızılılar galibiyet sayılarında rakibine 8-5 üstünlük sağlamış durumda. Geçen sezon oynanan iki maçı da Göztepe, 3-0 ve 2-1’lik skorlarla kazanmayı başarmıştı.

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçen Göztepe, bugün zorlu deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde son oynadığı 4 maçta Trabzon ve Alanya'yı deplasmanda yenip, evinde Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile berabere kalan Göz-Göz yaptığı hamleyi Ankaragücü önünde de sürdürmek istiyor.

ANDRE POKO SAKAT

Ligde 9 puanla 17. sırada yer alan Ankaragücü ise İzmir ekibi karşısında buhrandan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Sarıkırmızılı ekipte cezalı futbolcu bulunmazken, sakat olan orta saha oyuncusu Andre Poko ise henüz tam olarak iyileşmediği için Ankara'ya götürülmedi. Ankaragücü'nde de sakatlığı süren Oscar Scarione eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.