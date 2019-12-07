Göztepe’ye müjde

İZVAK Başkanı Ali Erten, geçtiğimiz aylarda kabul edilen kanun tasarısı sonrası 25 binden 35'e yükseltilen seyirci kapasitesinin deniz tarafındaki kale arkası tribünün de düzenlenmesiyle artırılabileceğini söyledi.

Süper Lig'in İzmirli temsilcisi Göztepe, 95 yıllık tarihinde bir ilk olan yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne geçmek için sabırsızlanırken, İZVAK Başkanı Ali Erten'den camiaya müjde geldi. İZVAK Başkanı Ali Erten, ilk etapta 15 bin olarak planlanan daha sonra kapasitesi önce 20 bin 35'e, ardından 25 bin 35'e çıkarılan Göztepe Stadı'nda kapasitenin 30 bin 35'e yükseltilebileceğini ifade etti.

KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

14 Haziran 2017'de 219 milyon TL'ye ihale edilen ve 2 yıldır yapımı süren Göztepe Stadı, geçtiğimiz Temmuz ayında TBMM'de kabul edilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi kapsamında ayakta bilet satışına izin çıkarken İnönü Caddesi tarafındaki kale arkası tribününün koltuksuz olarak tasarlanmasıyla toplam kapasite artırılarak 25 bin 35'e yükseltilmişti.

AVRUPA STANDARTLARINDA

İZVAK Başkanı Ali Erten, Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiğini ve Spor Yasası'nda yapılan bir değişiklikle Göztepe'nin yeni Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kapasitesinin 20 bin 250 kişiden 9 bin 750 artırılarak 30 bine kadar yükseltilebileceğini söyledi. Erten, "Passolig sistemi koltuğa göre ayarlı. Ama Göztepe'nin girişimiyle Spor Yasası'nda bir değişiklik yapılarak, Avrupa'da da görüldüğü gibi ayakta maç izleme imkanı yaratıldı" dedi.

GÜRKAN ERTAÇ