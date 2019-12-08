Göz-Göz üçlü çekti

İzmir ekibini Başkent'te zafere taşıyan golleri Halil ve Serdar (2) attı. Göz-Göz, dış sahada daha önce de Trabzon ve Alanya’yı yenmişti. Rakibi önünde müthiş oynayan sarı kırmızılılar yenilmezliğini 5 maça çıkartırken puanını da 20’ye yükseltip rahatladı, ilk 5 için de ümitlendi.

Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçerek üst sıralar için umutlanan Göztepe, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. Maça Göztepe adeta golle başladı. Henüz 26. saniyede Göztepe atağında soldan ceza alanına sokulan Napoleoni topu boş pozisyondaki Halil'e gönderdi. Halil'in vuruşunda top kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Halil, Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 4'te Canteros'un soldan ortasında İlhan'ın kafa vuruşunda kaleci Beto topa sahip oldu.





İLHAN PARLAK YANIT VERDİ

25'te Castro'nun pasında soldan ceza alanına giren Halil'in şutunda Pazdan son anda kayarak topa müdahale etti. 31'de Ankaragücü'nün kullandığı kornerde Sedat'ın şutunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan İlhan topu filelere gönderdi: 1-1. 43'te Halil'in pasında boş pozisyonda topla buluşan Jerome vurmakta gecikince Kitsiou arkadan yetişerek topu kornere gönderdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

SERDAR 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

İkinci yarıya da Göztepe etkili başladı. Rakibine neredeyse pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar 47'de bir kez daha öne geçti. Bu dakikada Gassama'nın sağdan ortasında Jerome'u geçen topa Serdar kafayı vurdu ve Göztepe'yi yeniden öne geçirdi: 1-2. 58'de Soner'in pasında sol kanatta topla buluşan Serdar uzak mesafeden çok şık vurdu ve Göztepe'yi 2 farklı öne geçirdi: 1-3. 65'te Napoleoni'nin şutunda kaleci Korcan'dan dönen topu kontrol edemeyen Jerome mutlak fırsatı harcadı. 70'te İlhan'ın uzak mesafeden sert şutunu kaleci Göktuğ çeldi. 81'de Mossoro'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Jerome yine kaleci Korcan'ı geçemedi. Göztepe deplasmandan 3-1'lik galibiyetle döndü.

TARAFTARLAR ÇIKARMA YAPTI

Göztepe'yi zorlu Başkent deplasmanında da taraftarı yalnız bırakmadı. İzmir ekibinin peşinde mesafe tanımayan sarı-kırmızılılar, 590 kilometre mesafedeki Ankara'ya çıkarma yaptı. Göztepeli taraftarlar hava ve karayoluyla soğuk havaya rağmen toplamda 1180 kilometre yol kat etti. Er yaman Stadı'nda yaklaşık bin kişilik bir taraftar grubu yerini alırken, sarı-kırmızılılar tribün şovları ve tezahüratlarıyla Ankara'da bayram havası ya-yaşattı. Maçtan önce futbolcular ve teknik direktör şattı. İlhan Palut'u tribünlere çağırarak moral verdi.



SEZONUN EN ERKEN GOLÜ HALİL'DEN

Göztepe'nin dünkü Ankaragücü deplasmanında sezonun en erken golüne imza atarak gol sevinci yaşadı. 26. saniyede Napoleoni'nin pasında ceza alanı önünde Halil Akbunar ağları sarsarak Göztepe'yi öne geçirdi. Bu gol 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Halil sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Maçın başında sezonun en erken golünü atarak öne geçen Göztepe ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada Serdar takımını Başkent'te tekrar öne geçirirken rakibe kabus yaşattı. Serdar 58'de de müthiş bir gole imza atarken günü 2 golle kapattı. Başarılı kanat oyuncusu bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı.

Ligde son yenilgisini 27 Ekim 2019'da Kasımpaşa karşısında alan Göztepe, yenilmezliğini 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı, Trabzon, Alanya'dan sonra Ankaragücü'nü de yenerek 3'te 3 yaptı.



RAKAMLARLA MÜTHİŞ ZAFER

Ankaragücü ile Göztepe arasında oynanan son 14 Süper Lig maçı berabere bitmezken, galibiyet sayılarında İzmir ekibini 9-5'lik üstünlüğe taşıdı.



Deplasmanda çıktığı son 8 Süper Lig maçının 5.'sini kazanan Göztepe (3M), Ankara saltanatını sürdürdü.



Son 6 iç saha maçının sadece birini kazanabilen A.Gücü (1B 4M), bu maçların dördüncü gol sevinci yaşayamadı.



Deplasmanda çıktığı son üç müsabakayı hiç gol yemeden kazanan Göztepe, daha uzun bir seriyi en son Ekim- Kasım 1966'da yakalamıştı (4 maç). SPOR Toto Süper Lig'in son 5 haftasında puan alamayan tek takım olan Ankaragücü, aynı zamanda bu süreçte en fazla gol yiyen (17 gol) ekip oldu.